Calhanoglu il Galatasaray segue un altro centrocampista La situazione

Il mercato in uscita dell’Inter si infiamma con Hakan Calhanoglu al centro delle attenzioni. Il Galatasaray, interessato al talento turco, non è l’unico a monitorarne la situazione: anche un altro centrocampista è nel mirino dei rilanci. La stagione di Calhanoglu, tra infortuni e prestazioni altalenanti, ha aperto nuove prospettive, lasciando aperto il dibattito sul suo futuro e sulla strategia del club. Fino a quando questa vicenda rimarrà in evoluzione?

Hakan Calhanoglu è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter. Lo segue il Galatasaray, che però si vorrebbe muovere anche per un altro centrocampista per Sky Sport De. FAVOREVOLE? – La stagione di Hakan Calhanoglu ha lasciato molti dubbi. In casa Inter non è stata proprio giudicata come soddisfacente l’annata del turco, che ha sofferto più di quattro infortuni muscolari saltando molte gare piuttosto importanti. Adesso il Galatasaray si sta facendo avanti e oggi l’agente del calciatore Stipic si trova a Istanbul per parlare del suo assistito con il club. Calhanoglu ha la testa al Mondiale per Club, ma salterà comunque l’esordio a causa di un altro problema fisico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il Galatasaray segue un altro centrocampista. La situazione

In questa notizia si parla di: calhanoglu - galatasaray - segue - altro

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Calhanoglu. E in caso di addio c’è Rovella sul taccuino: sarebbe il giusto sostituto? L’Inter sta riflettendo su Hakan Calhanoglu dalle stanze della suggestiva Ucla, l’università della California dove ha scelto di piazzare Vai su Facebook

Calhanoglu: il Galatasaray fa sul serio, l'agente vola a Istanbul; CALCIOMERCATO - Torino, si seguono Ngonge e Noslin. Napoli, piacciono Ndoye e Chiesa. Inter,...; Calciomercato estero, qualcuno fermi il Galatasaray! Turchi a lavoro per tre big: Calhanoglu, ter Stregen e.

Non solo Osimhen, il Galatasaray piomba su un altro big della Serie A: offerta da 30 milioni - Il club turco è letteralmente scatenato e starebbe lavorando all'acquisto di un top player del campionato italiano. Si legge su msn.com