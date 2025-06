Calhanoglu-Galatasaray il papà fa il tifo | Spero un giorno verrai

L’atmosfera tra Calhanoglu e il Galatasaray si infiamma, alimentata dal post di suo padre sui social. I tifosi turchi sognano un suo ritorno in patria, sperando di vederlo un giorno indossare di nuovo la maglia del club che lo ha lanciato. La passione e le voci di mercato creano suspense: il fronte Calhanoglu-Galatasaray potrebbe accendersi. Resta da vedere se questa rivalutazione porterà a sorprendenti sviluppi futuri.

Il fronte Calhanoglu-Galatasaray potrebbe accendersi. Sicuramente si sono accesi i tifosi turchi dopo il post del papà del centrocampista dell'Inter. IL POST DEL PADRE – Un post social che già ha fatto riscaldare i tifosi turchi e in particolare quelli del Galatasaray. Hakan Calhanoglu, regista dell'Inter, si trova tuttora a Los Angeles per partecipare al Mondiale per Club con i nerazzurri. Ma occhio al suo futuro. Infatti, le voci di un interesse del Gala su di lui sono più che vere. Tant'è che lo stesso procuratore Stipic si trova già ad Istabul e potrebbe aver aver visto i dirigenti del Galatasaray per iniziare una trattativa.

