L’affare Calhanoglu al Galatasaray si infiamma improvvisamente, promettendo uno sviluppo sorprendente nelle prossime ore. L’agente del centrocampista turco, Gordon Stipic, è stato avvistato a Istanbul per un incontro cruciale con la dirigenza del club. Le trattative sono in pieno fermento e l’attesa cresce tra i tifosi: sarà questa la volta buona per vedere Hakan con la maglia giallorossa? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Calhanoglu al Galatasaray, accelerazione improvvisa! L'agente a Istanbul. Ultimissime sul futuro del centrocampista turco. La trattativa per portare Hakan Çalhano?lu al Galatasaray subisce un'accelerazione improvvisa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Pasquale Guarro, l'agente del centrocampista turco, Gordon Stipic, è atteso nelle prossime ore a Istanbul per un incontro con la dirigenza del club. È il segnale che l'assalto, finora solo vociferato, sta per diventare concreto, con il calciomercato Inter che osserva attentamente l'evolversi della situazione. L'agente a Istanbul: si tratta sui termini personali.

