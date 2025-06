Calhanoglu agente a Istanbul e fattore tifo! Ipotesi ‘sconto’ Inter – SM

L'attenzione sul futuro di Hakan Calhanoglu si infittisce, con il Galatasaray che fa pressioni e l'agente Stipic già a Istanbul. L'Inter, in bilico tra interesse e opportunità, potrebbe anche considerare l’offerta turca. Nel frattempo, la presentazione di Cristian Chivu come nuovo allenatore nerazzurro segna un capitolo cruciale, mentre le voci su Calhanoglu aggiungono pepe a questa stagione ricca di colpi di scena. La questione è ancora aperta e il mercato non aspetta.

Calhanoglu e il forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti. L’agente del turco, Stipic, è a Istanbul. E l’Inter può anche accettare questa offerta. CAPITOLO APERTO – Il tema Hakan Calhanoglu tiene banco in casa Inter proprio durante le ore di presentazione di Cristian Chivu. Ieri alle 23.15 italiane, il club nerazzurro ha presentato l’allenatore rumeno come successore di Simone Inzaghi direttamente da Los Angeles. Una scelta non da ripiego, come confermato dallo stesso Beppe Marotta, che prima di lasciare la parola a Chivu, ha voluto spendere più di qualche parola. Il nuovo tecnico dovrà essere supportato non solo a parole, ma anche con i fatti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, agente a Istanbul e fattore tifo! Ipotesi ‘sconto’ Inter – SM

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - agente - istanbul

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Guarro - Inter, l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, è atteso a Istanbul. Il Galatasaray potrebbe far partire concretamente il proprio assalto verso il centrocampista turco. Vai su Facebook

TMW - L'agente di #Calhanoglu atteso a Istanbul: distanza tra #Inter e #Galatasaray, ma filtra ottimismo - X Vai su X

Inter, il Galatasaray prepara l’assalto a Calhanoglu? Il suo agente è atteso a Istanbul; CM - Calhanoglu al Galatasaray? L'agente è atteso a Istanbul: la posizione dell'Inter; Inter, il Gala insiste per Calhanoglu: atteso a Istanbul l'agente Stipic.

Calhanoglu, agente a Istanbul e fattore tifo! Ipotesi ‘sconto’ Inter – SM - Calhanoglu e il forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti. Segnala inter-news.it