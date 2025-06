Calendario da riformare | Servono serietà e rigore

L’attuale dibattito sulla riforma del calendario scolastico si fa sempre più acceso e teso, rischiando di compromettere un settore già fragile. La segretaria generale dell’Flc Cgil regionale, Monica Ottaviani, denuncia una strumentalizzazione che dipinge i lavoratori della scuola come oppositori senza motivo, alimentando divisioni e incomprensioni. È fondamentale affrontare il tema con serietà e rigore, ascoltando tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni condivise e pragmatiche, perché il futuro dell’istruzione merita attenzione e rispetto.

"Questa discussione è comincia male e finirà peggio. A rimetterci sarà la scuola. Vedo solo una grande strumentalizzazione che vuol far passare chi lavora nella scuola come chi dice no tanto da metterlo in una sorta di pubblico ludibrio". Scuote la testa la segretaria generale dell' Flc Cgil regionale, Monica Ottaviani, su quanto dichiarato sino ad ora sulla riforma del calendario scolastico. Ottaviani è proprio "arrabbiata per le modalità con cui si dibatte l'eventuale riforma. Così non si va da nessuna parte. Se qualcuno ci volesse ascoltare, noi abbiamo delle proposte". Non è un fiume in piena Ottaviani, ma un uragano.