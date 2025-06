Caldo rovente in Italia | pericoli per la salute scatta l’allarme rosso in queste dieci città

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore estremo senza precedenti, con temperature che superano i limiti e mettono a rischio la salute dei cittadini. Domenica 15 giugno 2025, molte città italiane sono state dichiarate zone rosse, segnando un allarme massimo per le ondate di calore. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure di prevenzione: la nostra salute non può essere sottovalutata in queste condizioni estreme.

Domenica 15 giugno 2025 si annuncia come una delle giornate più difficili dell'anno sul fronte meteo. L'Italia è stretta nella morsa dell' anticiclone nord-africano, che continua a spingere aria calda e stabile su gran parte del Paese. Secondo il Ministero della Salute, saranno dieci le città da bollino rosso, simbolo di allerta massima per le ondate di calore, a causa di temperature molto superiori alle medie stagionali. I centri urbani più colpiti dall'ondata di caldo estremo saranno: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino. In queste città il rischio per la salute, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili, sarà particolarmente elevato.