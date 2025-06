Caldo record a Roma se vai qui ci sono 20 grandi in meno | è il luogo più fresco in assoluto della Capitale

Durante le calde giornate estive a Roma, quando le temperature superano i 30°, trovare un rifugio fresco diventa una vera esigenza. La soluzione? Le catacombe, autentici tesori nascosti che offrono un sollievo di ben 20° rispetto al caldo esterno, con temperature che raramente superano i 16°. Tra le più affascinanti si trovano quelle di San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani, un luogo di storia e di fresca tranquillità.

Visitare Roma o altre città con temperature che superano oltre 30° gradi non è piacevole, quindi cosa fare e dove andare quando fa troppo caldo? Nella Capitale vi è un luogo in cui è possibile rinfrescarsi e si toccano anche 20° gradi in meno. Le catacombe, qui il termometro tocca al massimo i 16 gradi. La città eterna ne è ricca e tra le più belle ci sono quelle di San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani. Situate sulla via Appia, sono aperte la mattina e il pomeriggio fino alle 17.00. Per accedervi è necessaria prenotare una visita guidata che dura circa 40 minuti. All’interno si trovano affreschi, cripte e le tombe di 16 pontefici. 🔗 Leggi su Funweek.it