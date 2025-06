Caldo record a Bologna | attivati sette rifugi climatici per affrontare i 36 gradi del weekend

Bologna si prepara all’onda di calore più intensa dell’anno, con temperature record che sfidano i residenti. Per proteggersi dai 36 gradi previsti tra sabato e domenica, sono stati attivati sette rifugi climatici sparsi in città, offrendo sollievo a chi cerca una pausa dal caldo estremo. È il momento di conoscere le strategie per affrontare al meglio questa ondata di calore e preservare la propria salute.

Bologna sta vivendo primo vero weekend rovente della stagione. Le previsioni di Arpae parlano chiaro: tra sabato e domenica il termometro potrebbe toccare i 36 gradi, con temperature percepite fino a 38. Già da giorni si registra un’ondata di caldo fuori stagione, alimentata da un sistema. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Caldo record a Bologna: attivati sette rifugi climatici per affrontare i 36 gradi del weekend

