Caldo ecco come si batte in montagna

Caldo soffocante e temperature da record spingono all’avventura in quota. La montagna diventa il rifugio ideale per chi desidera sfuggire alle pianure roventi e alle città incandescenti, offrendo un’aria fresca e rigenerante. Che siate a Bormio o a Obereggen, preparatevi a vivere un weekend di sport, relax e natura incontaminata: perché qui, in alta quota, la temperatura trova finalmente la sua giusta dimensione.

Fuga da pianure e da città roventi: con un clima che in questo torrido fine settimana ha superato di 78 gradi la temperatura media di metà giugno, la montagna diventa la meta perfetta. Sport e riposo all'aria fresca. A Bormio, come a Obereggen, in provincia di Bolzano.

