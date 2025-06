Caldo e afa estiva | come difendersi dalle ondate di calore? I consigli

Con l'estate alle porte e le temperature in crescita, è fondamentale adottare strategie efficaci per proteggersi dal caldo e dall’afa. Prevenire è meglio che curare: ecco cinque consigli pratici per affrontare le ondate di calore in modo sicuro e restare freschi durante le giornate più calde. Ricordate, la vostra salute viene prima di tutto: scopriamo insieme come difendersi al meglio!

Con l'estate in arrivo e le temperature già alte, adottare alcune accortezze può essere molto utile per evitare colpi di calore e malori, soprattutto nelle persone anziane o più fragili. Cinque buoni consigli Non uscire nelle ore di maggior calore e fare particolare attenzione.

