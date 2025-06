Caldo a Latina oggi il picco | domenica da bollino rosso

L’estate ha preso il volo e Latina si prepara a vivere le ore più calde, con il picco di questa prima ondata di calore che domenica 15 giugno raggiunge il massimo livello di allerta. Tra temperature da record e un cielo che non dà scampo, è fondamentale conoscere i rischi e adottare le precauzioni per affrontare al meglio questa ondata di afa. Restate con noi, perché vi fornirò tutti i consigli utili per sopravvivere a questa bollente giornata.

E’ previsto per oggi, domenica 15 giugno, il picco di questa prima ondata di calore che sta interessando la provincia di Latina, come anche il resto d’Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso venerdì dal Ministero dellaSalute infatti sono 11 le città a bollino rosso oggi, il livello di allerta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Caldo a Latina, oggi il picco: domenica da bollino rosso

In questa notizia si parla di: latina - picco - domenica - bollino

Latina rovente: allerta caldo arancione oggi, domani è atteso il picco Il Ministero della Salute inserisce Latina tra le città a rischio: oggi bollino arancione, domani previsto l’allarme rosso per l’ondata di calore. Massima attenzione per anziani… Vai su X

Caldo a Latina, oggi il picco: domenica da bollino rosso; Oggi il picco di calore: sono 11 le città da bollino rosso; Latina rovente: allerta caldo arancione oggi, domani è atteso il picco.

Caldo a Latina, oggi il picco: domenica da bollino rosso - Apice di questa prima ondata di calore del 2025 che, secondo gli esperti, si concluderà con l’inizio della terza settimana di giugno ... Scrive latinatoday.it