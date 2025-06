Calderoli ribalta il referendum | Basta con la raccolta firme digitale

Roberto Calderoli scuote il panorama politico con una proposta che divide: abolire la raccolta digitale delle firme per i referendum. Con un tono deciso, il ministro sottolinea come questa modalità possa minacciare la validità della democrazia stessa, a poco più di una settimana dai prossimi voti. La sua presa di posizione riaccende il dibattito sull’efficacia e le criticità degli strumenti di partecipazione popolare, lasciando il paese in attesa di una decisione che potrebbe cambiare le regole del gioco.

"La raccolta digitale delle firme? Abroghiamola". Il leghista Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, intervistato dal Corriere della Sera lancia l'allarme sui referendum a una settimana dal verdetto sui 5 questi dell'8 e 9 giugno. Niente quorum, ancora una volta: un verdetto che ha fatto riflettere molti sulla modalità di utilizzo di questo strumento elettorale. " Ne va della democrazia ", spiega il ministro, senza mezzi termini. Per Calderoli "la scarsa affluenza per gli ultimi referendum non è la malattia, ma un sintomo. Nella piattaforma digitale vedo dei rischi ben maggiori". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Calderoli ribalta il referendum: "Basta con la raccolta firme digitale"

