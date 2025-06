Calciomercato Serie D | Scandicci presenta nuovi attaccanti trattative in corso

Il calciomercato della Serie D entra nel vivo e lo Scandicci si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo con due nuovi attaccanti di talento: Filippo Mugelli, proveniente dal Figline, e Matteo Carlotti, ex Colligiana. Le trattative sono intense e ancora in evoluzione, con molti accordi promettenti ma soggetti a possibili cambiamenti fino alla fine di giugno. La sfida ora è con la Lucchese, per consolidare un roster competitivo e ambizioso...

Le trattative sono entrate nel vivo e si susseguono a ritmi serrati. Molti accordi, sebbene ben avviati, fino alla fine di giugno, possono ancora subire significative modifiche. Serie D. Lo Scandicci ha presentato i suoi nuovi attaccanti: Filippo Mugelli ex Figline e Matteo Carlotti ex Colligiana. Dopo la rinuncia del GhiviBorgo di cedere il titolo al Viareggio per la serie D, ora il club della Valdinievole sta trattando con la Lucchese per dare la possibilità alla squadra del Porta Elisa, dopo la rinuncia alla Lega Pro, di ripartire dalla serie D. A giorni la decisione definitiva. Nel Terranuova Traiana, Morandi, Grieco, Petrioli e Massai se ne andranno.

Calciomercato Serie D: Scandicci ingaggia Carlotti, movimenti in Eccellenza e Promozione - Il calciomercato di Serie D è in pieno fermento! Lo Scandicci ha messo a segno un colpo importante con l'ingaggio della punta Matteo Carlotti, mentre Marco Corsi si trasferisce al Montespertoli.

