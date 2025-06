Calciomercato Roma Shomurodov possibile partente | offerta dall’MLS

Il calciomercato della Roma si infiamma, con l'attenzione rivolta anche alle operazioni in uscita. Tra queste spicca la possibile partenza di Eldor Shomurodov, che potrebbe lasciare la Capitale per una proposta dall’MLS. Dopo aver resistito durante la scorsa stagione, l’attaccante uzbeko ora si trova al centro di voci di mercato sempre più insistenti. Resta da capire se questa sarà la volta buona per il suo trasferimento...

Giorno dopo giorno entrerà sempre più nel vivo il calciomercato della Roma, con Ghisolfi che avrà il compito di trovare i giocatori giusti per soddisfare le richieste di Gasperini. Parentesi importante ce l'avranno però anche le operazioni in uscita, tra le quali potrebbe essere compresa anche quella di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko sembrava sul piede di partenza già nel corso di quella stagione, ma dopo essere rimasto nella Capitale ha saputo dare il proprio contributo, con Ranieri che lo ha utilizzato più volte anche dal 1?. L'aver dimostrato di essere un giocatore utile alla causa potrebbe però non bastare per restare ancora nella Capitale, con le voci di mercato che si starebbero intensificando nelle ultime ore.

