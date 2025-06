Calciomercato Roma rivoluzione sulla fascia Saud e Celik verso l’addio Piacciono Zortea e Vagiannidis

Il calciomercato della Roma si infiamma con una vera e propria rivoluzione sulla fascia destra. Saud e Celik sembrano in dirittura d’arrivo, mentre i nomi di Zortea e Vagiannidis emergono come possibili alternative di valore. La società giallorossa punta a liberare risorse e fare cassa prima di inserire un nuovo protagonista nel ruolo, aprendo così un capitolo emozionante per il futuro dei capitolini. La campagna acquisti si prepara a sorprendere.

Calciomercato Roma, rivoluzione a destra. Saud e Celik verso l'addio. Piacciono Zortea e Vagiannidis La Roma prepara una rivoluzione sulla fascia destra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno bisogno di liberare spazio e fare cassa prima di acquistare un nuovo titolare nel ruolo.

Roma Femminile, pronta la rivoluzione: Minami la prima a salutare - Roma femminile inizia una nuova era, ma il finale è amaro. La squadra, alla sua prima finale di Coppa Italia, subisce una sconfitta pesante 4-0 contro la Juventus, segnando una giornata di umiliazione e delusione.

Roma, rivoluzione sulla fascia destra Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma è pronta a cedere Celik, Saud Abdulhamid e Sangaré per liberare spazio e puntare su un nuovo esterno destro. Solo dopo le uscite si passerà al rinforzo ideale per il sistema di - X Vai su X

Calciomercato Roma, De Cuyper obiettivo principale per le fasce. Ratiu in pole a destra, idea Bøving per l’attacco; Roma , rivoluzione sulle fasce: Gosens e De Cuyper per il Gasp; Obiettivo De Cuyper sulla fascia sinistra.

Rosa Roma 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva - La Roma dopo una stagione a due facce riparte con l`ex tecnico dell`Atalanta che ha chiesto almeno. msn.com scrive