Calciomercato Roma nuova idea per l’attacco dei giallorossi | piace il giovane danese Boving i dettagli

Il calciomercato della Roma si anima con una nuova idea per l’attacco: piace molto il giovane talento danese William Boving, classe 2003. Il suo potenziale ha stregato i dirigenti giallorossi, pronti a valutare un possibile affare. Ma chi è davvero questo promettente attaccante? Scopriamo i dettagli di questa suggestiva operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare l’attacco dei capitolini.

Calciomercato Roma, c’è l’idea per l’attacco dei giallorossi: piace (e molto) il giovane danese Boving, tutti i dettagli sul possibile affare La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare il reparto offensivo e, tra i nomi seguiti con attenzione, spunta quello di William Boving, giovane attaccante danese classe 2003. Il giocatore, attualmente sotto contratto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, nuova idea per l’attacco dei giallorossi: piace il giovane danese Boving, i dettagli

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - idea - attacco

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma, attacco da valutare: Abraham in bilico, spunta l’idea Scamacca #ASRoma Vai su X

Angelino verso l’Al Hilal: alzata l’offerta alla Roma, quasi 25 milioni di euro bonus inclusi e maxi plusvalenza. Per lo spagnolo, che ha dato l’ok, un maxi ingaggio. Poi la Roma comincerà la caccia al sostituto: a Gasp piace l’idea Gosens. #ASRoma #ForzaR Vai su Facebook

Roma, idea Gudmundsson per l'attacco: la situazione; Calciomercato Roma, De Cuyper obiettivo principale per le fasce. Ratiu in pole a destra, idea Bøving per l’attacco; Calciomercato Roma: Gudmundsson torna un obiettivo per l’attacco.

Roma, idea Gudmundsson per Gasperini: le trattative giallorosse - La Roma di Gian Piero Gasperini prende forma e il calciomercato giallorosso entra nel vivo con diverse trattative interessanti. Secondo lifestyleblog.it