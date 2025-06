Calciomercato Roma interesse per De Cuyper | può essere il grande obiettivo la situazione

La Roma si prepara a sorprendere il mercato con un colpo di scena: l'interesse per Maxim De Cuyper, giovane promessa belga del Club Brugge, sta crescendo di ora in ora. Con la concorrenza di Milan e Juve, i giallorossi cercano di assicurarsi il talento dell’esterno sinistro classe 2000, una mossa strategica per rinforzare la rosa e puntare in alto. Tutti i dettagli su questa possibile operazione!

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l'interesse per Maxim De Cuyper del Club Brugge. Tutti i dettagli La Roma muove i primi passi per Maxim De Cuyper, talentuoso esterno sinistro classe 2000 del Club Brugge, seguito anche da Milan e Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono stati i

Angelino tra Roma e Al Hilah, Ghisolfi si guarda intorno: opzione De Cuyper a sinistra - L'orizzonte calcistico di Angelino tra Roma e Al Hilal si fa più incerto, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie sul suo futuro.

