Calciomercato Roma il Bologna respinge gli assalti per Lucumi | gli scenari

Calciomercato Roma: il Bologna respinge gli assalti per Lucumí, alimentando un intreccio di scenari. In questa fase iniziale, la Roma punta forte sul rafforzamento del reparto difensivo, con Gasperini desideroso di innesti immediati e di qualità. Jhon Lucumí, pilastro bianconero, rappresenta il profilo perfetto. Con un’esperienza consolidata in Italia, il colombiano classe 1998 è al centro delle trattative, ma il Bologna non intende cedere facilmente. La vicenda si preannuncia avvincente e in continua evoluzione.

In questa prima fase di calciomercato la Roma sta concentrando gli sforzi sul reparto arretrato. Con pochi centrali affidabili a disposizione, il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi di qualità e subito pronti. Il nome in cima alla lista è quello di Jhon Lucumì, pilastro della difesa del Bologna. Profilo ideale per la nuova Roma. Difensore colombiano classe 1998, Lucumì ha vissuto tre stagioni di alto livello in Italia, imponendosi prima con Thiago Motta e confermandosi poi con Vincenzo Italiano, anche in ambito europeo. Nell'annata appena conclusa è stato uno dei cardini della cavalcata rossoblù culminata con la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria in finale Coppa Italia, giocata per intero da titolare all'Olimpico contro il Milan.

