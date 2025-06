Calciomercato Pisa | Interesse per Simeone e Mazzocchi Vural vicino all' accordo

Il calciomercato del Pisa si anima con interesse per Simeone e Mazzocchi, mentre Vural si avvicina all’accordo. Tra trattative e incontri, emerge un filo non rosso, ma neroazzurro, che lega Pisa e Napoli. Come confermato dal presidente Corrado a Radio Kiss Kiss, nonostante i colloqui a Parma, non si parla di singoli calciatori, ma il desiderio di rafforzare la rosa rimane forte. E così, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese...

C’è un filo non rosso, come canta Alfa, ma. (nero)azzurro che unisce Pisa e Napoli. Come confermato a Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi dal presidente Corrado, a Parma in occasione dei calendari a tavola c’è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, "Ma vi giuro che non abbiamo parlato di calciatori". Corrado ha però anche aggiunto: "I giocatori del Napoli che interessano al Pisa sono tutti". E così, dopo i contatti per Zerbin, per il quale però sappiamo come la società nerazzurra sia restia alle operazioni in prestito, come noto, il Pisa ha tentato di capire le fattibilità di portare sotto la Torre il Cholito Simeone, facendogli così ripercorrere le orme del padre, che proprio a Pisa iniziò la propria gloriosa carriera europea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Pisa: Interesse per Simeone e Mazzocchi, Vural vicino all'accordo

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Scrive sport.sky.it: In attesa di definire il nuovo allenatore, con un incontro previsto oggi con Gilardino per chiudere, il club toscano spingerà per il Cholito.