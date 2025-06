Calciomercato Napoli per Lucca l’Udinese spara alto Focus spostato in Inghilterra | nel mirino Nunez

Il calciomercato del Napoli si infiamma: dopo aver conquistato Kevin De Bruyne, il club azzurro punta a rafforzare l’attacco con nomi di grande calibro. Mentre l’Udinese alza l’asticella per Lucca, le ultime indiscrezioni svelano un interesse concreto per Darwin Nunez del Liverpool, con l’Inghilterra nel mirino. La strategia del Napoli si fa sempre più ambiziosa, pronta a sorprendere ancora e a scrivere nuove pagine di questa entusiasmante sessione di mercato.

Calciomercato Napoli, per Lucca l'Udinese spara alto. Nel mirino Dawrin Nunez, attaccante del Liverpool Il Napoli non si ferma dopo il colpo Kevin De Bruyne. La dirigenza partenopea, con il nuovo DS Giovanni Manna, sta lavorando senza sosta per rinforzare tutti i reparti, in particolare l'attacco. Tra i nomi più interessanti emersi nelle ultime ore .

