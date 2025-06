Calciomercato Napoli Lucca sempre più convinto | il gesto che lo avvicina molto agli azzurri

Il calciomercato del Napoli si anima con il nome di Lorenzo Lucca, sempre più vicino al sogno azzurro. Un gesto decisivo del giovane attaccante ha rafforzato la sua volontà di unirsi alla banda di Spalletti, rendendo questa settimana cruciale per il suo futuro. La sua determinazione potrebbe finalmente portarlo a vestire la maglia partenopea, aprendo nuovi orizzonti per la sua carriera e il progetto Napoli.

L’attaccante italiano si starebbe avvicinando sempre di più agli azzurri: spunta un retroscena che racconta di un gesto decisivo del giocatore Sarà una settimana potenzialmente decisiva per stabilire il futuro di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese sembrerebbe essersi convinto del trasferimento al Napoli. Non c’erano grossi dubbi, a dir la verità, sulla volontà del calciatore, consapevole del salto di qualità che rappresenterebbe il passaggio in azzurro. Sono i bianconeri quelli da convincere in base all’offerta economica, che non dovrà essere inferiore ai 30 milioni. Lo stesso Napoli starebbe prendendo tempo, per via dell’ipotesi Darwin Nunez sullo sfondo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it