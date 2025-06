Calciomercato Napoli la prima intervista di Kevin De Bruyne | Qui per vincere ancora

Il calciomercato del Napoli si anima con l’arrivo di Kevin De Bruyne, pronto a portare la sua classe e determinazione in azzurro. In soli 108 secondi, si possono scrivere storie, cambiare destini e mettere in moto una nuova era. Il primo intervento del campione belga, breve ma incisivo, è un chiaro segnale: qui per vincere ancora. E il suo messaggio è arrivato forte e chiaro...

Quante cose si possono fare in 108 secondi? Kevin De Bruyne ha saputo fare il Kevin De Bruyne. Poche parole, le prime, ai canali ufficiali del club azzurro. Ma che sono un manifesto e chiariscono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, la prima intervista di Kevin De Bruyne: «Qui per vincere ancora»

In questa notizia si parla di: kevin - bruyne - calciomercato - napoli

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

Scrive ilmattino.it: Poche parole, le prime, ai canali ufficiali del club azzurro.