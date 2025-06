Calciomercato Napoli arriva offerta dalla Juventus | in entrata Manna lavora a due acquisti da 90 milioni?

Il calciomercato del Napoli si infiamma: la Juventus ha presentato un’offerta per uno dei talenti partenopei, scuotendo le strategie di gennaio. Mentre Giovanni Manna lavora senza sosta a due grandi acquisti da 90 milioni, l’ambizione è rinforzare la rosa e preparare al meglio il ritiro di Dimaro. La campagna estiva si prospetta intensa e ricca di sorprese: restate sintonizzati per tutte le novità!

La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea potrebbe . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it