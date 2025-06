Calciomercato Milan offerto Nunez in attacco | ingaggio appetibile E il prezzo …

Nel calciomercato estivo del Milan, spunta un’ipotesi interessante: l'offerta per Darwin Nunez in attacco. Con un ingaggio appetibile e un prezzo di circa 8.230 milioni, la proposta ha già acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sono le alternative? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa, potenzialmente, grande operazione di mercato.

In questo calciomercato estivo al Milan sarebbe stato proposto Darwin Nunez in attacco: ecco costo, ingaggio e le due alternative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, offerto Nunez in attacco: ingaggio appetibile. E il prezzo …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - nunez - attacco

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

CALCIOMERCATO MILAN, NUOVO NOME PER L'ATTACCO Nella lista dei rossoneri c'è anche l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez Vi piacerebbe vederlo in rossonero? Vai su Facebook

#Calciomercato | #Vlahovic e Darwin #Núñez, il #Milan valuta due nomi top per l’attacco Vai su X

Calciomercato Milan, proposto Nunez: ecco costo, ingaggio e alternative; Moretto: Il Milan sta cercando un attaccante di alto livello e Darwin Nuñez é nella lista; Mercato Milan bollente! Nunez e Retegui per l’attacco: Allegri vuole….

Non solo Vlahovic e Retegui nel mirino: idea Nuñez per l’attacco rossonero

Lo riporta msn.com: Il Milan si prepara a una rivoluzione offensiva: obiettivi ambiziosi per la nuova stagione e le sfide del calciomercato estivo.