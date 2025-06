Calciomercato Milan l’Atletico Madrid molla ufficialmente Theo Hernandez

Il calciomercato del Milan vive un momento di svolta: l'Atletico Madrid ha ufficialmente rinunciato a Theo Hernandez, il terzino rossonero tanto ambito. Dopo settimane di trattative, questa decisione cambia le carte in tavola e apre nuove prospettive per la squadra di Pioli. Resta da scoprire quali saranno ora i prossimi passi del club meneghino e come reagiranno i tifosi. La sessione estiva si fa sempre piĂą infuocata!

Milan, Leao nel mirino di Atlético e Barcellona: la volontà del portoghese - Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan, è nel mirino di Atlético e Barcellona. Nonostante il contratto fino al 2028 e il desiderio di restare, il portoghese potrebbe valutare un futuro diverso, alimentando i rumors di calciomercato estivi.

