Calciomercato | Maceratese e Trodica in cerca di nuovi talenti per la prossima stagione

Il calciomercato si infiamma in casa Maceratese e Trodica, con ambizioni di rinforzi per la prossima stagione. Dalla possibile riconferma di Gambini alla ricerca di talenti come Casolla e Grassi, ogni mossa mira a costruire una squadra competitiva. L’interesse di Urbino e Ancona per alcuni giocatori testimonia l’alta posta in palio. La campagna acquisti promette sorprese e strategie avvincenti, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire le novità che daranno slancio alle squadre.

La Maceratese potrebbe provare ancora una volta con il centrocampista Nicola Gambini, al scorso anno al Castelfidardo, si parla poi dell’attaccante Francesco Casolla del Fossombrone, c’è anche l’idea Tommaso Grassi, l’attaccante della Sagiustese ha chiuso la stagione avendo firmato 15 gol. L’Urbino ha manifestato interesse per l’attaccante esterno biancorosso Mirco Cirulli. L’Ancona ha messo nel mirino l’attaccante Andrea Bianchimano, il ventinovenne ex Fermana ha molti estimatori nel capoluogo di regione. La formazione dorica sta corteggiando il centrocampista Vincenzo Alfieri, il giovane si è messo in evidenza nella Recanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato: Maceratese e Trodica in cerca di nuovi talenti per la prossima stagione

