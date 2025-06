Calciomercato Juventus si scalda l’asse Torino-Parigi | non solo Kolo Muani col PSG si è parlato anche di… Il nuovo nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l’asse Torino-Parigi, dove le trattative non si limitano a Kolo Muani del PSG. Oltre al talentuoso attaccante francese, si fa largo un nuovo nome che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo bianconero: Goncalo Ramos. Le voci si intensificano, mentre i dirigenti juventini valutano questa possibile opportunità per rafforzare la rosa e rilanciare le ambizioni stagionali. Il futuro si scrive ora, e tutto potrebbe cambiare in pochissimo tempo.

Calciomercato Juventus, si scalda l’asse Torino-Parigi: non solo Kolo Muani, col PSG si è parlato anche di. Il nuovo nome al centro dei colloqui. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juventus, sempre alla ricerca di un nuovo centravanti da aggregare alla propria rosa. Con il PSG oltre al riscatto di Kolo Muani si è parlato anche di un nuovo nome. Si tratta di Goncalo Ramos, finito già al centro di alcune chiacchiere tra i rappresentanti dei due club. Da vedere se e come potrà evolvere nel caso questa pista: lo riporta Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, si scalda l’asse Torino-Parigi: non solo Kolo Muani, col PSG si è parlato anche di… Il nuovo nome

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - scalda - asse

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

#Marotta e #Cherubini, asse ex #Juve: #Parma nuovo serbatoio calciomercato #Inter, #Chivu è solo l'inizio Vai su Facebook

Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier; Gazzetta - Si scalda l'asse Juventus-Napoli: Raspadori da Motta, Fagioli da Conte; Il Manchester City vuole anche Douglas Luiz: si scalda l’asse con la Juve.

Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier - si è parlato di calciomercato e dei possibili affari sull’asse Inghilterra- Secondo calciomercato.it