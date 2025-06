Calciomercato Juventus irrompe la Roma di Gasperini | il club giallorosso si muove per un obiettivo dei bianconeri L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato si infiamma: mentre la Juventus cerca di blindare i suoi talenti, la Roma di Gasperini irrompe nella scena con ambizioni decise. Segnali di una sfida aperta tra grandi club italiani, che si contendono il talento del terzino del Club Brugge, De Cuyper. Una corsa appassionante che promette colpi di scena e strategie sorprendenti. Ma quali saranno le mosse decisive per conquistare questo obiettivo? Restate sintonizzati, perché il mercato è appena entrato nel vivo...

Anche la Roma di Gasperini sfida il calciomercato Juventus. Su De Cuyper, terzino del Club Brugge, starebbe infatti lavorando in maniera concreta anche la dirigenza dei giallorossi, a caccia di rinforzi in quel reparto. Come riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, su De Cuyper è forte l'interesse anche della Roma: contatti nella giornata di ieri con gli intermediari del terzino belga.

