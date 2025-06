Calciomercato Juventus | De Laurentiis sfida i bianconeri per l’attaccante ma il club d’appartenenza spara alto per lui! Come stanno le cose attualmente

Il calciomercato della Juventus si infiamma: De Laurentiis sfida i bianconeri per Lorenzo Lucca, ma il Napoli resta rigido sulle cifre richieste. Mentre i rumor si intensificano, il nome dell’attaccante emerge come obiettivo anche per altri club, in particolare per un ruolo di vice Lukaku. La situazione è intricata e in continua evoluzione: scopriamo insieme come stanno davvero le cose attualmente.

Calciomercato Juventus: anche il Napoli spinge per l'attaccante, ma quel club non fa sconti. Vuole quella cifra. Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Lucca è diventato buono soprattutto per il Napoli, a caccia evidentemente di un vice Lukaku. Tuttavia, l'affare non sembra così avanzato come paventato nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il club campione d'Italia segue con grande attenzione l'attaccante dell'Udinese. Il giocatore piace tanto quanto è gradito al calciomercato Juventus, ma la cifra che vogliono i friulani parte da una base di 30 milioni di euro.

