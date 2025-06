Calciomercato Juve tutto in stand-by! Due rinnovi non si smuovono ma… La situazione di questo bianconero si può sbloccare presto | i dettagli

Il calciomercato della Juventus si ferma in attesa di novità sui rinnovi di McKennie e Gatti, ma c’è ottimismo: la situazione di questo bianconero potrebbe sbloccarsi presto grazie a importanti sviluppi. La dirigenza continua a lavorare intensamente per trovare l’accordo perfetto, mantenendo viva la speranza di blindare i loro talenti nel futuro della squadra. Resta con noi, perché le prossime ore potrebbero riservare sorprese decisive.

Calciomercato Juve, tutto in stand-by per il rinnovo di questi due bianconeri: ecco cosa filtra sulle mosse. Dopo l'annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale di Savona, la Juventus continua a lavorare sul fronte rinnovi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con Weston McKennie e Federico Gatti, cercando di trovare un'intesa dopo i colloqui avviati diverse settimane fa. Per McKennie, la distanza tra le parti è ormai ridotta: l'accordo per il rinnovo è vicino, con ottimismo crescente sull'esito positivo della trattativa. Più complicata invece la situazione legata a Gatti: al momento permane una distanza economica e l'interesse concreto del Napoli di Antonio Conte potrebbe rappresentare un ostacolo ulteriore.

