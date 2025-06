Calciomercato Juve spunta questa suggestione in caso di addio di Perin | può essere lui il nuovo secondo portiere! Il nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una suggestione intrigante: in caso di partenza di Perin, potrebbe arrivare un nuovo secondo portiere che garantisca affidabilità e competitività. Con il Mondiale per Club ancora in corso, i bianconeri sono già al lavoro per individuare la soluzione ideale. Ma chi potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la rosa nel ruolo di vice Buffon? La risposta ti sorprenderà...

Calciomercato Juve, spunta questa suggestione se partisse Perin: può essere lui il nuovo secondo portiere dei bianconeri! Il nome individuato. Non è da escludere che Mattia Perin possa lasciare il calciomercato Juve al termine del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Per questo motivo i bianconeri stanno già cercando soluzioni alternative. Per il ruolo di secondo portiere la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino il nome di Elia Caprile, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà del Napoli. Su di lui anche il Torino, come riportato dall' Unione Sarda.

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

Calciomercato Milan: per la porta spunta l'idea Mattia Perin della Juventus; Calciomercato Milan, spunta Perin per la porta rossonera; Perin Milan, ipotesi per il futuro: lo vuole Allegri.

