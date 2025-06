Calciomercato Juve si sogna in grande per l’attacco! L’Arsenal si ritira dalla corsa per quell’attaccante e mette i bianconeri in pole position Come stanno le cose

Il calciomercato della Juventus si infiamma con ambizioni da grande squadra: l'Arsenal si ritira dalla corsa per Gyokeres, aprendo le porte ai bianconeri. Con il club inglese che mette in stand-by le trattative, la Vecchia Signora si trova in pole position per assicurarsi il bomber dello Sporting, alimentando sogni di grande attacco e rafforzando la propria rosa. La sfida tra top club si fa sempre piĂą avvincente, e il futuro di Gyokeres si fa ora tutto da scrivere.

Calciomercato Juve, Madama ha un corridoio spianato per prenderlo! L’Arsenal alza bandiera bianca e dirotta le proprie attenzioni su quell’obiettivo. Ci sono importanti aggiornamenti per il futuro di Gyokeres. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il calciomercato Juve sarebbe in pole per il bomber dello Sporting. Il nuovo rimescolamento delle carte è avvenuto grazie all'”assist” dell’ Arsenal. Stando a quanto asseriscono i colleghi lusitani, i Gunners sarebbero irritati dall’immobilismo economico dello Sporting Lisbona nella trattativa per la cessione del centravanti svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si sogna in grande per l’attacco! L’Arsenal si ritira dalla corsa per quell’attaccante e “mette” i bianconeri in pole position. Come stanno le cose

Calciomercato Juve, l’Arsenal bussa alla porta della dirigenza: un bianconero nel mirino, ma non è in pole. Ultime - L'Arsenal si fa avanti tentante per rafforzare l’attacco, bussando alla porta della Juventus. Secondo le indiscrezioni, i Gunners stanno puntando un bianconero nel mirino, anche se non in pole position.

La Juventus continua a sognare il grande colpo in attacco e il nome caldo è quello di Victor Osimhen. Come riferito da Sky Sport il nigeriano è il sogno della dirigenza bianconera, anche se il Napoli non fa sconti e chiede l’intero valore della clausola r Vai su Facebook

