Calciomercato Juve quel club non fa sconti per il terzino! La richiesta si assesta sui 40 milioni di euro | spunta il retroscena su quell’offerta rifiutata! Cosa filtra

Calciomercato Juve, quel club spara altissimo: le cifre richieste non si scostano da un valore di mercato pari a 40 milioni di euro. Cosa filtra. La Lazio non fa sconti per Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club biancoceleste valuta il cartellino dell'esterno portoghese non meno di 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessivamente elevata per le casse della Juventus. La Lazio avrebbe già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus proveniente dagli arabi dell' Al-Hilal. I bianconeri sono dunque avvisati.

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

