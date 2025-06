Calciomercato Juve LIVE | Kelly può partire in estate già scelto il sostituto Tutte le novità su Gyokeres

Se sei appassionato di calciomercato e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità della Juventus, sei nel posto giusto. Seguici in tempo reale per scoperte, trattative e ufficialità che stanno già scuotendo il mondo bianconero. Con una finestra di mercato in continua evoluzione, ogni giorno porta nuove idee e strategie per rafforzare la squadra. E ora, scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro dei campioni d’Italia.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: DOMENICA 15 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Kelly può partire in estate, già scelto il sostituto. Tutte le novità su Gyokeres

