Calciomercato Juve | il Napoli ‘complica’ i piani bianconeri? Due obiettivi e un ex nel mirino di Conte e De Laurentiis Cosa sta accadendo

Calciomercato Juve: il Napoli 'rovina' i piani della Vecchia Signora? Due obiettivi (e un ex) nel mirino di Conte e De Laurentiis. Cosa succede. Anche dopo un'annata trionfale, il Napoli del presidente De Laurentiis non si ferma e punta a migliorarsi ancora. Sotto la guida del tecnico Antonio Conte, il club ha individuato una priorità chiara: aumentare il numero di gol provenienti dagli esterni offensivi. Per questo, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro da mesi per trovare un profilo che possa sostituire al meglio Khvicha Kvaratskhelia, garantendo un feeling costante con la porta avversaria.