Calciomercato Juve il club bianconero sogna il super colpo | ora è in pole per il bomber! Svelate le cifre del possibile affare

La Juventus sta preparando il colpo del secolo nel calciomercato: Viktor Gyokeres, il bomber che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con un'offerta di 70 milioni di euro e una trattativa già in corso, il club si gioca il tutto per tutto per assicurarsi il talento dello Sporting. Riuscirà la Vecchia Signora a convincere il Portoghesi e portare a casa il grande risultato? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juve in pole per il bomber! Svelate le cifre del possibile super colpo in attacco. Tutti gli aggiornamenti. La Juve ci crede per Viktor Gyokeres. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero sarebbe ora in pole per il bomber dello Sporting. La trattativa sarebbe già avviata con i bianconeri pronti a offrire 70 milioni di euro, mentre il club portoghese ne chiede 80. La richiesta dell’attaccante, che vuole un top club, è di 7,5 milioni di euro come ingaggio. L’Arsenal, invece, sembra aver virato su Sesko. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il club bianconero sogna il super colpo: ora è in pole per il bomber! Svelate le cifre del possibile affare. Gli ultimi aggiornamenti

Gutierrez Juve, l'affare si raffredda improvvisamente! Quel club rivale balza in pole: lo segue da un anno. Come cambiano le cose per la corsa al laterale del Granada - La trattativa per Gutierrez alla Juve subisce un'improvvisa frenata, con un club rivale che si fa avanti.

