Calciomercato Juve i bianconeri iniziano a fare sul serio! Delineato l’obiettivo principale per la difesa e la fascia sinistra | Cambiaso blindato mentre ci sono novità per Ederson e Tonali

Il calciomercato della Juventus si infiamma: i bianconeri sono pronti a fare sul serio, con un occhio di riguardo alla difesa e alla fascia sinistra. Cambiaso si conferma blindato, mentre si moltiplicano le novità su Ederson e Tonali, pronti a rafforzare il centrocampo. La strategia dei bianconeri si fa più chiara: obiettivo Nuno Tavares per la fascia e Balerdi in difesa. La Juventus sta delineando il suo piano per rinforzarsi e tornare protagonista.

Calciomercato Juve, i bianconeri iniziano a fare sul serio con alcune mosse in entrata e in uscita: il piano dei bianconero. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli obiettivi del calciomercato Juve tra mosse in entrata e in uscita. L’obiettivo per la fascia sinistra è Nuno Tavares della Lazio con cui bisognerà aprire il fronte con Lotito mentre in difesa la priorità è Balerdi del Marsiglia che piace molto a Tudor. I bianconeri potrebbero provare a fare un tentativo dopo la sempre più probabile cessione di Kelly. La Vecchia Signora fa muro per Cambiaso sondato prima dal Napoli e poi dal Milan: a meno di offerte irrinunciabili resterà a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri iniziano a fare sul serio! Delineato l’obiettivo principale per la difesa e la fascia sinistra: Cambiaso blindato mentre ci sono novità per Ederson e Tonali

