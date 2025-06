Calciomercato Juve all in per Gyokeres! Bianconeri in pole per l’attaccante Pronta questa cifra per superare la concorrenza

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un colpo da veri grandi: Gyokeres potrebbe vestire bianconero, con una proposta che punta a superare la concorrenza. La strategia di Comolli mira a portare il talentuoso attaccante svedese nello Juventus Stadium, puntando a rinforzare il reparto offensivo e a rilanciare le ambizioni dei bianconeri in questa stagione. La sfida è aperta, e il futuro di Gyokeres si scrive proprio qui...

Calciomercato Juve, all in per Gyokeres! Bianconeri in pole per l'attaccante. La mossa di Comolli per superare l'Arsenal l futuro di Viktor Gyokeres potrebbe tingersi di bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber svedese attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Il club .

Gyokeres Juve, all in per il bomber dello Sporting Lisbona: i bianconeri sono in pole! Messa sul tavolo questa cifra e l’Arsenal… Scatto decisivo di Comolli? Ultime - La Juventus fa sul serio per Gyokeres dello Sporting Lisbona, puntando deciso sull’attaccante svedese.

Gyokeres avvisa la Juventus: scelta fatta dopo il grande rifiuto

Segnala calciomercato.it: Il messaggio lanciato dal bomber e la presa di posizione della Juventus: adesso si gioca a carte scoperte.