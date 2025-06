Calciomercato Inter Taremi verso la cessione | la strategia è chiara

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Taremi, l’attaccante iraniano, potrebbe essere vicino alla cessione. La strategia 232 è chiara, e il sacrificio del giocatore si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche societarie e tecniche. Bloccato a Teheran e assente dal Mondiale per Club, il futuro di Taremi a Milano appare sempre più incerto. La sua avventura nerazzurra sembra giunta a un bivio decisivo, aprendo nuove possibilità per il mercato estivo.

e il sacrificio dell’attaccante iraniano è funzionale ad alcune dinamiche. Bloccato a Teheran e costretto a saltare il Mondiale per Club, il futuro di Mehdi Taremi all’Inter non è mai stato così in bilico. Al di là della drammatica situazione personale che gli impedisce di raggiungere i compagni, la sua avventura a Milano sembra essere giunta al capolinea. Il club nerazzurro, infatti, considera l’attaccante iraniano cedibile e la sua situazione sul calciomercato Inter è definita “fluida” da La Gazzetta dello Sport. Un rendimento deludente: i numeri della crisi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Taremi verso la cessione: la strategia è chiara

