Calciomercato Inter piace Mosquera del Valencia

L'Inter non si ferma e punta a rinnovare anche la difesa, sondando il talento emergente Christian Mosquera del Valencia. Classe 2004, il giovane centrale spagnolo potrebbe rappresentare il futuro nerazzurro, portando freschezza e solidità alla retroguardia. Un'operazione che dimostra come i nerazzurri siano pronti a investire sul talento giovane per costruire una squadra vincente. La trattativa è appena iniziata e l'attesa cresce: sarà Mosquera il nuovo volto della difesa interista?

Il calciomercato dell’ Inter non si sta muovendo solo nel reparto offensivo, secondo quanto riportato da http:www.gazzetta.it, i nerazzurri si stanno muovendo per Christian Mosquera. Il centrale spagnolo è un classe 2004? ed è di proprietĂ del Valencia. I nerazzurri stanno sondando il suo nome per ringiovanire il reparto difensivo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, piace Mosquera del Valencia

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - mosquera - piace

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Conosciamo meglio, anche in chiave Fantacalcio, il difensore che piace ai nerazzurri Vai su Facebook

Calciomercato: l'Inter su Mosquera, Angelino saluta Roma per l'Arabia; Calciomercato Inter, Bonny può arrivare a luglio. Per la difesa c'è Mosquera; Scatto Marotta, superata la concorrenza: Bonny-Inter si fa. Ed è pressing su Mosquera.

Inter, due obiettivi per la difesa: “Contatti caldi col Parma per Leoni”. Nel mirino Mosquera - In attacco l'Inter spinge per avere due rinforzi, ma arriverà un nuovo elemento anche nel reparto difensivo: due le piste ... Scrive fcinter1908.it