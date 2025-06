Calciomercato Inter non solo Hojlund… Bonny in definizione a questa cifra Ecco quando può arrivare

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: oltre a Hojlund, è in fase avanzata anche la trattativa per Bonny, l’attaccante francese del Parma, definito a una cifra strategica. La società nerazzurra punta a rinforzare il reparto offensivo con un mix di gioventù e esperienza, puntando a chiudere gli accordi nel breve termine. Ecco quando potrebbe sbarcare a Milano il nuovo colpo…

