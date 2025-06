Calciomercato Inter Marotta ad un passo dal colpo in attacco | un fattore gioca a suo favore

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Beppe Marotta è a un passo dal portare un nuovo attaccante in nerazzurro, e un fattore cruciale potrebbe fare la differenza. La rivoluzione offensiva del Manchester United, che mette sul mercato Rasmus Højlund, apre una finestra di opportunità per l’Inter. Con Cunha già consolidato e Zirkzee in lizza, il colpo in attacco potrebbe essere dietro l’angolo, portando nuova linfa all’attacco dei campioni d’Italia.

La rivoluzione offensiva del Manchester United potrebbe offrire un'opportunità preziosa all' Inter, che continua a monitorare con attenzione la situazione di Rasmus Højlund. L'arrivo di Matheus Cunha e la probabile conferma di Joshua Zirkzee rischiano di spingere ai margini il centravanti danese, che resta uno degli obiettivi principali per rinforzare l'attacco a disposizione di Cristian Chivu. L' ex Atalanta, autore di una stagione deludente con appena quattro gol in Premier League, è pronto a cambiare aria per rilanciarsi.

