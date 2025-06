Calciomercato Inter | le due piste seguite da Ausilio per rinforzare la difesa Idee chiare

L'Inter si concentra ora sul rafforzamento difensivo, con idee chiare e strategie ben definite. Dopo aver concluso i colpi offensivi, la dirigenza nerazzurra, guidata dal ds Piero Ausilio, sta seguendo due piste principali per rinnovare e ringiovanire una linea arretrata che necessita di nuovi innesti di qualità e freschezza. Un approccio deciso e mirato per consolidare la squadra e affrontare al meglio la prossima stagione.

Il calciomercato dell'Inter non si ferma all'attacco. Chiusi i primi colpi offensivi, la dirigenza nerazzurra, guidata dal ds Piero Ausilio, ha virato con decisione su un nuovo obiettivo prioritario: un rinforzo per la difesa. La necessità è chiara e strategica: ringiovanire un reparto la cui età media è alzata dai veterani Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, rispettivamente 37 e 33 anni. Per costruire la retroguardia del futuro, l'Inter sta seguendo due piste principali, con profili giovani e di grande prospettiva.

