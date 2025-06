Calciomercato Inter il Bologna cerca Sottil e il Milan pensa a Fabbian come contropartita | la posizione dei nerazzurri

Il calciomercato si infiamma: il Bologna punta decisa su Riccardo Sottil per rinforzare la rosa, e il Milan, interessato all’esterno, valuta l’inserimento di Giovanni Fabbian come contropartita. Una strategia che potrebbe coinvolgere anche l’Inter, con le voci sul futuro di Ndoye che si fanno sempre più insistenti. La querelle di mercato tra club di Serie A si fa intrigante, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Calciomercato Inter, interesse del Bologna per Riccardo Sottil. Il Milan è aperto alla cessione, ma vorrebbe inserire Giovanni Fabbian come contropartita. Una trama di mercato tra Milan e Bologna potrebbe coinvolgere anche l'Inter. Con le insistenti voci sul futuro di Ndoye, che sembra allontanarsi dall'Emilia-Romagna, i felsinei stanno studiando altri profili. In cima alla lista del DS Sartori ci sarebbe Riccardo Sottil, ex Fiorentina passato al Milan nell'ultimo calciomercato invernale che ha giocato appena 141 minuti con la casacca rossonera. Considerato ai margini del progetto tecnico, la società del DS Tare sarebbe aperta alla cessione, ma – secondo Corriere dello Sport – vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita.

In questa notizia si parla di: inter - bologna - milan - sottil

