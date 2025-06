Calciomercato Inter Frattesi non si muove

L’amore tra Frattesi e l’Inter resta saldo, nonostante le voci di mercato e i rumors che spesso agitano il mondo del calcio. Dopo la finale di Champions League, il centrocampista italiano ha scelto di rimanere fedele alla maglia nerazzurra, confermando l’intenzione di continuare il suo percorso con i colori che ama. In un mercato sempre in evoluzione, la stabilità di Frattesi rappresenta un segnale importante per i tifosi interisti, pronti a sognare ancora grandi traguardi.

L' amore tra Frattesi e L' Inter non fa nessun giro immenso, il numero 16 nerazzurro resta come riportato da sportmediaset.mediaset.it. Il punto di collisione finale sembrava arrivato dopo la finale di Champions League tragicamente persa dai nerazzurri. Il centrocampista italiano non ha giocato nemmeno un minuto quella partita.

