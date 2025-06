Calciomercato Inter CorSera | quanto vuole offrire il Galatasaray per Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con il possibile addio di Hakan Çalhanoglu al Galatasaray, che si prepara a mettere sul tavolo una proposta concreta. Mentre l’agente del giocatore si trova a Istanbul per trattative decisive, emergono i primi dettagli sulla valutazione economica. La vicenda si fa sempre più avvincente: quanto vuole offrire il club turco per strapparlo ai nerazzurri? La risposta potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel mercato estivo.

. La valutazione del club turco. La vicenda di mercato che lega Hakan Çalhano?lu al Galatasaray entra in una fase calda. Mentre l'agente del giocatore è atteso a Istanbul per trattare, emergono i primi, cruciali dettagli economici della potenziale operazione. Il centrocampista turco è lusingato dall'interesse del club del suo paese, ma tra l'offerta che ha in mente il Gala e la richiesta dell'Inter c'è ancora una distanza considerevole da colmare. L'offerta del Galatasaray: 15 milioni sul piatto. Secondo il Corriere della Sera l primo, vero passo informale del Galatasaray si è concretizzato in una valutazione iniziale di 15 milioni di euro per il cartellino di Çalhano?lu.