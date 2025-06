Calciomercato Inter cessione imprevista? Il giocatore ha aperto a quella destinazione | Perché no?!

Il calciomercato dell'Inter potrebbe riservare una sorpresa inaspettata: Hakan Çalhanoglu, il cuore pulsante dei nerazzurri, sembra infatti essere aperto a un ritorno in Turchia. Il Galatasaray fa sul serio e ha avviato trattative che potrebbero cambiare le carte in tavola. Una cessione imprevista che scuote l’ambiente interista e apre nuovi scenari per il futuro della squadra. Ma quali saranno le prossime mosse di Marotta?

Calciomercato Inter, cessione imprevista? Il giocatore ha aperto a quella destinazione. Possibile scenario a sorpresa in uscita. Una voce di calciomercato Inter scuote i nerazzurri direttamente dalla Turchia. Hakan Çalhano?lu, regista e leader dei nerazzurri, è tentato da un ritorno in patria. Il Galatasaray fa sul serio e ha aperto i dialoghi per il centrocampista, con un'operazione che, secondo la stampa turca, potrebbe decollare subito dopo la fine del Mondiale per Club. A scriverlo è Tuttosport. L'apertura di Çalhano?lu e l'offerta del Galatasaray. È stato lo stesso giocatore a non chiudere la porta, anzi.

