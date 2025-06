Calciomercato Inter Bonny sempre più vicino

Il mercato dell’Inter infiamma le voci di calcio: il desiderio di rafforzare l’attacco si concentra su Ange-Yoan Bonny, il giovane centravanti del Parma che da mesi fa sognare i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe presto concretizzarsi, puntando a chiudere prima del Mondiale per Club. La suggestione cresci, e i tifosi si chiedono se questa sarà la svolta decisiva per la stagione nerazzurra.

