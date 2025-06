Calciomercato Inter | Bonny definitivo più Hojlund in prestito Cosa si aspetta per il doppio assalto

L'Inter si sta riorganizzando in vista di una vera e propria rivoluzione offensiva. Con Bonny diventato un acquisto definitivo e Hojlund in prestito, i nerazzurri puntano a rafforzare il reparto sotto la guida dei dirigenti, pronti a cedere Taremi e a lanciare un doppio assalto di grande impatto. La strategia è chiara: prepararsi a un attacco deciso nel mercato, con l’obiettivo di riconquistare competitività e ambizioni vincenti.

I dirigenti hanno un pianos. L'attacco dell'Inter si prepara a un restyling completo. Dopo gli addii, già definiti, di Joaquin Correa (passato al Botafogo) e Marko Arnautovic, il club nerazzurro è al lavoro per completare la rivoluzione del reparto. La strategia è chiara: cedere anche Mehdi Taremi per poi lanciare il doppio assalto ai due obiettivi principali individuati per il futuro: Bonny e Højlund. Le cessioni: Correa, Arnautovic e ora Taremi. La prima fase della rivoluzione è quasi completata.

