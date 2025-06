Calciomercato il Manchester City non si ferma più | è fatta per l’ennesimo colpaccio

Il calciomercato estivo non si ferma, e il Manchester City si conferma protagonista assoluto con un colpo da maestro. Dopo aver già messo a segno diversi acquisti di alto livello, il club di Pep Guardiola si appresta a sorprendere ancora, rafforzando la rosa per affrontare le sfide future. La sessione di mercato sta entrando nel vivo, e l’attenzione degli appassionati resta alta: cosa ci riserverà il futuro dei Citizens?

Il Manchester City continua ad essere la grande protagonista di questo calciomercato estivo. Tutto fatto per l’ennesimo acquisto. La sessione estiva di calciomercato ha senza dubbio regalato già diversi colpi. Sono stati molti gli acquisti messi a segno dai top club europei, ma a prendersi la scena è senza dubbio il Manchester City. Il club di Pep Guardiola, presto avversario della Juventus nel Mondiale per Club, ha già ufficializzato gli arrivi Cherki, Ait-Nouri e Reijnders. I Citizens non hanno però nessuna intenzione di fermarsi e in queste ultime ore sono in chiusura per un altro colpaccio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it